Saque de João Fonseca no jogo com Carlos Alcaraz - Reprodução/X @TennisTV

Saque de João Fonseca no jogo com Carlos AlcarazReprodução/X @TennisTV

Publicado 20/03/2026 23:06 | Atualizado 20/03/2026 23:14

Estados Unidos - João Fonseca se despediu do Miami Open nesta sexta-feira (20). O brasileiro número 39 do mundo perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, no Hard Rock Stadium.

Os dois tenistas iniciaram a partida confirmando os serviços. No entanto, logo no terceiro game, Alcaraz quebrou o serviço de João Fonseca e conseguiu levar a vantagem até o fim do primeiro set para abrir 1 a 0.

Alcaraz aproveitou o embalo e iniciou o segundo set quebrando o serviço do brasileiro. Fonseca confirmou seus games seguintes, mas não teve sucesso para devolver a quebra. Assim, o espanhol confirmou a vitória.

Na próxima rodada, Alcaraz enfrentará Sebastian Korda. Mais cedo, o americano eliminou o argentino Camilo Ugo Carabelli.