Saque de João Fonseca no jogo com Carlos AlcarazReprodução/X @TennisTV
João Fonseca perde para Calos Alcaraz e está eliminado do Miami Open
Atual número 1 do mundo enfrentará o americano Sebastian Korda na próxima rodada
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