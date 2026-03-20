Ayrton Senna, ídolo do Brasil - Jean-Loup Gautreau / AFP

Ayrton Senna, ídolo do BrasilJean-Loup Gautreau / AFP

Publicado 20/03/2026 23:35

Rio - Carros históricos de Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi serão leiloados em Mônaco. Relíquias como a Toleman e a última Copersucar vão a leilão nos dias 24 e 25 de abril. Os valores dos veículos giram em torno de 500 mil a 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 3 milhões a R$ 17 milhões).

O modelo que será leiloado de Senna é o TG183B, utilizado em 1984. Ele estreou com esse carro no GP do Brasil, mas abandonou a corrida por falha mecânica. Além disso, completou apenas duas provas com o modelo, com dois sextos lugares, nos GPs da África do Sul e da Bélgica.

Já Fittipaldi utilizou a Copersucar por cinco temporadas na Fórmula 1, estreando em 1975. O modelo de número 19 que será leiloado também foi pilotado por Alex Dias Ribeiro. O automóvel pode ser vendido por até 700 mil euros (cerca de R$ 4,2 milhões).

Outros carros de Fórmula 1 também serão leiloados no evento. A Ferrari 312 T3 de Gilles Villeneuve, de 1978, e a Ferrari 642 de Alain Prost, usada no início de 1991 também se juntam a linha de carros históricos de Senna e Fittipaldi.