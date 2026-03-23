Federico Chiesa em ação pela seleção italianaReprodução / Instagram
"O jogador Federico Chiesa, cuja condição foi avaliada ao chegar ao Centro Técnico Federal, foi considerado indisponível para as próximas duas partidas e, em comum acordo com o clube, deixou a concentração da seleção. O jogador do Bologna, Nicolò Cambiaghi, foi convocado para substituí-lo", informou a seleção italiana.
Chiesa, de 28 anos, era uma esperança de gols no duelo contra a Irlanda do Norte, marcado para quinta-feira (26), no Estádio de Bérgamo. Caso supere a rival, a Itália definirá sua vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - caiu na repescagem nas duas últimas edições - diante da vencedora de País de Gales x Bósnia & Herzegovina.
A comissão técnica italiana constatou que Chiesa ainda não tem condições de atuar por 90 minutos pela falta de ritmo e optou por chamar um jogador que vem atuando com regularidade. Escolha de Gattuso, Nicolò Cambiaghi deve ser opção no banco de reservas, contudo.
A Itália começou nesta segunda-feira, em Coverciano, sua preparação para a repescagem da Copa do Mundo. Gattuso, cobrado pela instabilidade da seleção por levar 4 a 1 da Noruega em casa na rodada final das Eliminatórias, ficando seis pontos atrás da rival, e ter dado declarações polêmicas, ainda não sabe quais serão seus 11 titulares diante da Irlanda do Norte, mas o apoio da torcida deve ser determinante na busca de um triunfo em Bérgamo.
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