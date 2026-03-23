Federico Chiesa em ação pela seleção italiana - Reprodução / Instagram

Federico Chiesa em ação pela seleção italianaReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 11:52 | Atualizado 23/03/2026 11:53

A seleção italiana não para de acumular problemas antes de definir sua vida na repescagem da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (23), o pressionado técnico Gennaro Gattuso foi obrigado a cortar o experiente atacante Federico Chiesa, do Liverpool, por causa de problemas físicos que o impedem de atuar em alto nível nos próximos jogos.



"O jogador Federico Chiesa, cuja condição foi avaliada ao chegar ao Centro Técnico Federal, foi considerado indisponível para as próximas duas partidas e, em comum acordo com o clube, deixou a concentração da seleção. O jogador do Bologna, Nicolò Cambiaghi, foi convocado para substituí-lo", informou a seleção italiana.



Chiesa, de 28 anos, era uma esperança de gols no duelo contra a Irlanda do Norte, marcado para quinta-feira (26), no Estádio de Bérgamo. Caso supere a rival, a Itália definirá sua vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México - caiu na repescagem nas duas últimas edições - diante da vencedora de País de Gales x Bósnia & Herzegovina.

O atacante cotado vem sofrendo nas duas últimas temporadas com as lesões que o afastaram de diversos jogos do Liverpool. No fim de semana, pela Premier League, até entrou nos 15 minutos finais, mas não evitou a derrota para o Brighton, por 2 a 1.



A comissão técnica italiana constatou que Chiesa ainda não tem condições de atuar por 90 minutos pela falta de ritmo e optou por chamar um jogador que vem atuando com regularidade. Escolha de Gattuso, Nicolò Cambiaghi deve ser opção no banco de reservas, contudo.



A Itália começou nesta segunda-feira, em Coverciano, sua preparação para a repescagem da Copa do Mundo. Gattuso, cobrado pela instabilidade da seleção por levar 4 a 1 da Noruega em casa na rodada final das Eliminatórias, ficando seis pontos atrás da rival, e ter dado declarações polêmicas, ainda não sabe quais serão seus 11 titulares diante da Irlanda do Norte, mas o apoio da torcida deve ser determinante na busca de um triunfo em Bérgamo.