Troféu da Copa do Brasil: grandes cariocas vão estrear na 5ª fase da edição de 2026Divulgação/CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil acontece nesta segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio. A partir desta fase, os clubes da Série A do Brasileirão passam a jogar, ou seja, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco conhecerão logo mais seus adversários na estreia da edição de 2026 do torneio.

Onde assistir ao sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil

O evento terá transmissão da Ge TV (Youtube e streaming), Sportv (TV fechada) e no canal da CBF no YouTube.
Leia mais: Boto reclama da arbitragem de Corinthians x Flamengo: 'Curioso'

Quem os cariocas podem enfrentar

Seguem na disputa pelo título 32 equipes, que foram divididas em dois potes. Os quatro grandes cariocas estão no 1, que reúne os 16 melhores do ranking da CBF. Com isso, há a chance de enfrentarem cinco adversários da primeira divisão que estão no pote 2: Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo.
Mas podem encarar times das Séries B (Ceará, Operário-PR, Athletic-MG, Atlético-GO, CRB, Juventude ou Goiás), C (Paysandu, Confiança ou Barra-SC) ou até da D (Jacuipense-BA).
Leia também: Canobbio, do Fluminense, é convocado para amistosos da seleção uruguaia
Os clubes que estão no pote 1 enfrentarão os que estão no pote 2, em jogos de ida e volta. As datas desses confrontos acontecem em 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio.

Quem está no pote 1

Flamengo
Corinthians
Palmeiras
Atlético-MG
São Paulo
Fluminense
Botafogo
Athletico-PR
Bahia
Vasco
Cruzeiro
Grêmio
Fortaleza
Internacional
Bragantino
Santos

Os clubes do pote 2

Vitória
Ceará
Coritiba
Mirassol
Chapecoense
Remo
Paysandu
Operário-PR
Athletic
Confiança
Atlético-GO
CRB
Jacuipense
Juventude
Goiás
Barra
Veja mais: Vasco deposita confiança na recuperação de Marino: 'Vem treinando bem'

Quantos os clubes recebem de premiação

Quem está na 5ª fase da Copa do Brasil tem direito a R$ 2 milhões. E quem avançar de fase receberá outros R$ 3 milhões pela classificação.