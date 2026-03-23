O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil acontece nesta segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio. A partir desta fase, os clubes da Série A do Brasileirão passam a jogar, ou seja, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco conhecerão logo mais seus adversários na estreia da edição de 2026 do torneio.
Onde assistir ao sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil
O evento terá transmissão da Ge TV (Youtube e streaming), Sportv (TV fechada) e no canal da CBF no YouTube.
Seguem na disputa pelo título 32 equipes, que foram divididas em dois potes. Os quatro grandes cariocas estão no 1, que reúne os 16 melhores do ranking da CBF. Com isso, há a chance de enfrentarem cinco adversários da primeira divisão que estão no pote 2: Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo.
Mas podem encarar times das Séries B (Ceará, Operário-PR, Athletic-MG, Atlético-GO, CRB, Juventude ou Goiás), C (Paysandu, Confiança ou Barra-SC) ou até da D (Jacuipense-BA).
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