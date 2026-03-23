Troféu da Copa do Brasil: grandes cariocas vão estrear na 5ª fase da edição de 2026 - Divulgação/CBF

Troféu da Copa do Brasil: grandes cariocas vão estrear na 5ª fase da edição de 2026Divulgação/CBF

Publicado 23/03/2026 10:15

O sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil acontece nesta segunda-feira (23), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio. A partir desta fase, os clubes da Série A do Brasileirão passam a jogar, ou seja, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco conhecerão logo mais seus adversários na estreia da edição de 2026 do torneio.



Onde assistir ao sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil



O evento terá transmissão da Ge TV (Youtube e streaming), Sportv (TV fechada) e no canal da CBF no YouTube.



Quem os cariocas podem enfrentar



Seguem na disputa pelo título 32 equipes, que foram divididas em dois potes. Os quatro grandes cariocas estão no 1, que reúne os 16 melhores do ranking da CBF. Com isso, há a chance de enfrentarem cinco adversários da primeira divisão que estão no pote 2: Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense e Remo.

Mas podem encarar times das Séries B (Ceará, Operário-PR, Athletic-MG, Atlético-GO, CRB, Juventude ou Goiás), C (Paysandu, Confiança ou Barra-SC) ou até da D (Jacuipense-BA).



Os clubes que estão no pote 1 enfrentarão os que estão no pote 2, em jogos de ida e volta. As datas desses confrontos acontecem em 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio.



Quem está no pote 1



Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza

Internacional

Bragantino

Santos



Os clubes do pote 2

Vitória

Ceará

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo

Paysandu

Operário-PR

Athletic

Confiança

Atlético-GO

CRB

Jacuipense

Juventude

Goiás

Barra



Quantos os clubes recebem de premiação



Quem está na 5ª fase da Copa do Brasil tem direito a R$ 2 milhões. E quem avançar de fase receberá outros R$ 3 milhões pela classificação.