Presidente do Flamengo, Bap, durante encontro com o então prefeito Eduardo Paes e outras lideranças - Divulgação / Flamengo

Presidente do Flamengo, Bap, durante encontro com o então prefeito Eduardo Paes e outras liderançasDivulgação / Flamengo

Publicado 23/03/2026 11:39

Nos últimos dias, muitas notícias saíram na mídia expondo os desafios que ainda precisam ser superados pelo Flamengo para que o terreno do Gasômetro fique em conformidade para receber o tão sonhado estádio rubro-negro.



Entretanto, neste domingo (23), o deputado federal Pedro Paulo postou em suas redes sociais um comunicado tranquilizando a torcida. O texto informava sobre o agendamento de uma reunião entre o prefeito Eduardo Cavaliere e o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para resolverem as questões pendentes.



"Tava um zum zum zum, né, Cavaliere, que tinha problema no terreno, pendência com o governo federal, não tem nada disso. Tá tudo certo, tudo ok. Inclusive, a gente até ligou agora para o presidente Bap, marcamos uma reunião, pra gente ver ali, os próximos passos, tá pronto pra assinar o contrato já para o Flamengo tomar posse do terreno. Vamos fazer com calma, organizado, sem comprometer o resultado esportivo", disse o deputado, passando a palavra ao prefeito Eduardo Cavaliere.



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"Acabamos de falar com o presidente Bap. Essa semana a gente vai ter uma reunião, a partir de quarta-feira (25). A papelada está toda pronta. Tem um pagamento parcial por parte da prefeitura, está tudo feito, é algo que já estava acordado. A gente tem um valor enorme que a União reconhece que a gente já fez de obras. Então não tem nenhuma pendência, está tudo certo. Já já a papelada estará 100% com o Flamengo para assumir o terreno, e aí o presidente Bap tem defendido isso o tempo inteiro. Fazer com calma, sem comprometer o desempenho esportivo." completou o prefeito.