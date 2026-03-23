Rayan conversa com Cícero Souza e Rodrigo Caetano - Rafael Ribeiro/CBF

Rayan conversa com Cícero Souza e Rodrigo CaetanoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 23/03/2026 12:39 | Atualizado 23/03/2026 12:40

Estados Unidos - Uma das novidades na lista do técnico Carlo Ancelotti, Rayan realizou um sonho de criança ao ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Logo após se apresentar no hotel onde a delegação está hospedada, ele concedeu entrevista à 'CBF TV' e celebro a oportunidade.

"Estou muito feliz. É um sonho de criança que está se realizando, não só para mim, mas para minha mulher e minha família. Passei pelas Seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20 e agora estou na Seleção Principal. Foi um momento que eu estava esperando. Sabia que estava na pré-lista, mas não sabia que ia se concretizar. Fiquei muito feliz na hora e estou muito feliz até hoje. Era um sonho para mim", comemorou Rayan, de 19 anos.

O atacante também citou a importância do Vasco, clube que o revelou. Rayan foi o principal nome do time em 2025 e chamou a atenção do Bournemouth, que o contratou em janeiro.

"O Vasco foi muito impactante nessa trajetória. Desde o ano passado, fiz um trabalho muito bom e agora estou no Bournemouth. Cheguei lá e estou fazendo um trabalho muito importante, jogando bem, e o professor (Carlo Ancelotti) viu e me deu essa oportunidade", explicou.

Veja mais declarações de Rayan

Rayan foi convocado para aos amistosos com França e Croácia Reprodução/CBF TV

SELEÇÃO DE BASE

"As minhas passagens pelas Seleções de Base foram vitoriosas. Fui campeão do Sul-Americano na Sub-17, na Sub-20 também. Espero conquistar também pela Seleção Principal e continuar nesse caminho".

CARLO ANCELOTTI

"O Mister é um treinador muito vitorioso, já ganhou muitos títulos ao longo da carreira dele e agora está esperando para ganhar um título com a seleção brasileira, que é a camisa mais pesada do mundo. Estou muito ansioso para trabalhar com ele. Espero que dê tudo certo".



ADAPTAÇÃO NA INGLATERRA

"Desde que cheguei lá, o Evanilson, que é brasileiro, tem me ajudado bastante. O pessoal do clube, o presidente e o treinador, que é espanhol, têm me ajudado bastante. Desde que cheguei, o clube me recebeu muito bem. Cheguei bem, fazendo gol, dando assistência, e isso está me levando para o caminho certo".