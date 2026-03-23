Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2026 12:00

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, é uma mulher que tem vários admiradores, dona de um corpo perfeito. Apesar disso, a beldade afirmou ser simples e contou que se satisfaz com uma boa companhia em primeiro lugar.

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"Sou simples e autêntica. Não preciso de champanhe caro para comemorar; um bom ensopado e alguns salgadinhos me fazem feliz. Gosto do que temos, do que é real… e se for com um homem que valha a pena, melhor ainda", disse em entrevista ao site "Popular".

A modelo, que tem mais de 347 mil seguidores no Instagram (@leidycardozopy), contou qual característica masculina a conquista.

"Ele precisa ser respeitoso, atencioso e ter caráter. Nada de homens mornos. Gosto de homens que sabem o que querem, mas que também sabem cuidar e valorizar. A combinação perfeita é difícil, mas não impossível", concluiu.