Gabigol em treino pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Gabigol em treino pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 23/03/2026 16:20

Minas Gerais - Fora do jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, e com a paralisação do futebol nacional por conta da data Fifa, o atacante Gabigol, de 29 anos, aproveitou o fim de semana para se submeter a uma cirurgia em Belo Horizonte. As informações foram dadas pelo "Ge".

O centroavante passou por uma pequena operação na região do púbis, algo que o incomodava desde a temporada passada, quando defendia o Cruzeiro. Ele deve ter condições de enfrentar o Remo na volta da data Fifa.

Gabigol não participou do empate com os mineiros, no último domingo (22), em Minas Gerais, por questões contratuais. O atacante está emprestado pelo Raposa ao Santos até o fim da temporada.

De volta ao Santos, Gabigol entrou em campo pelo clube paulista na temporada em 12 jogos, anotou sete gols e deu duas assistências com a camisa do Peixe.