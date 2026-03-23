Gabigol em treino pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC
Atacante do Santos, Gabigol passa por operação na região do púbis
Atacante, de 29 anos, sentia incômodo no local desde o ano passado
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