Roger Silva deixou o comando do Sport - Divulgação / Sport

Roger Silva deixou o comando do SportDivulgação / Sport

Publicado 23/03/2026 13:11 | Atualizado 23/03/2026 13:21

Rio - O Sport anunciou nesta segunda-feira (23) a saída do treinador Roger Silva, de 41 anos. Ele não resistiu ao empate sem gols contra o Cuiabá, fora de casa, na estreia do clube pernambucano pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Sport Club do Recife informa que o treinador Roger Silva não seguirá no comando técnico da equipe profissional do futebol. Com ele, deixam o Clube também os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller e o preparador físico Adriano Titton. O Sport agradece ao ex-atleta e técnico Roger Silva por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O Clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional", disse a nota oficial do Sport.

Roger Silva chegou ao clube pernambucano no começo do ano para ser uma renovação, depois do rebaixamento do Sport para a Série B no ano passado. Sua passagem durou pouco: Foram 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, com 23 gols marcados e 11 sofridos. Apesar do retrospecto positivo e do título do Campeonato Pernambucano diante do Náutico, as atuações ruins e as críticas da torcida pesaram contra o treinador.

Ex-atacante com passagens por clubes como Fluminense, Botafogo e São Paulo, Roger começou sua carreira de técnico em 2022 dirigindo o Athletic, de Minas Gerais. O treinador, de 41 anos, dirigiu o Londrina, do Paraná, no ano passado, antes de chegar ao Sport.