MC Koringa é torcedor do FlamengoDivulgação
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Autores: Petit do Flaparódias e Paulinho do Cavaco
Flamengo é gigante
E o Zico foi cruel
81 ganhamos a primeira
O bi com Jorge Jesus
Golaço do Gabriel
De canhota ele pegou na veia
Em 22 mais um sorriso
E com sangue nos olhos
Em Guayaquil Mengão
Foi tri
Em 25 era meta
Ganhar o primeiro tetra
E a Nação se divertir
BH levanta a taça
O Jorginho esculacha
Flamengo não é brincadeira
Pelo Rossi nada passa
Cruzamento do Arrasca
E o gol do Danilo de cabeça
É tetra aa é tetra aa
É tetra, 1º tetra da Liberta.
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