MC Koringa é torcedor do FlamengoDivulgação

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Rio - Flamenguistas fanáticos, MC Koringa e Ivo Meirelles lançaram um vídeo cantando "Primeiro Tetra". A “versão”, de autoria de Petit do Flaparódias e Paulinho do Cavaco, promete embalar a torcida na estreia do Flamengo na Libertadores, em abril. A música conta a trajetória dos títulos do time, que é primeiro tetra do Brasil no torneio continental.
 
 
 
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Veja a letra de Primeiro Tetra:


Autores: Petit do Flaparódias e Paulinho do Cavaco
Intérpretes: Mc Koringa e Ivo Meirelles
“Primeiro Tetra”

Flamengo é gigante
E o Zico foi cruel
81 ganhamos a primeira
O bi com Jorge Jesus
Golaço do Gabriel
De canhota ele pegou na veia

Em 22 mais um sorriso
E com sangue nos olhos
Em Guayaquil Mengão
Foi tri

Em 25 era meta
Ganhar o primeiro tetra
E a Nação se divertir

BH levanta a taça
O Jorginho esculacha
Flamengo não é brincadeira

Pelo Rossi nada passa
Cruzamento do Arrasca
E o gol do Danilo de cabeça

É tetra aa é tetra aa
É tetra, 1º tetra da Liberta. 