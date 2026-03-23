MC Koringa é torcedor do Flamengo - Divulgação

MC Koringa é torcedor do FlamengoDivulgação

Publicado 23/03/2026 12:49

Rio - Flamenguistas fanáticos, MC Koringa e Ivo Meirelles lançaram um vídeo cantando "Primeiro Tetra". A “versão”, de autoria de Petit do Flaparódias e Paulinho do Cavaco, promete embalar a torcida na estreia do Flamengo na Libertadores, em abril. A música conta a trajetória dos títulos do time, que é primeiro tetra do Brasil no torneio continental.

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Veja a letra de Primeiro Tetra:





Autores: Petit do Flaparódias e Paulinho do Cavaco

Intérpretes: Mc Koringa e Ivo Meirelles



“Primeiro Tetra”



Flamengo é gigante

E o Zico foi cruel

81 ganhamos a primeira

O bi com Jorge Jesus

Golaço do Gabriel

De canhota ele pegou na veia



Em 22 mais um sorriso

E com sangue nos olhos

Em Guayaquil Mengão

Foi tri



Em 25 era meta

Ganhar o primeiro tetra

E a Nação se divertir



BH levanta a taça

O Jorginho esculacha

Flamengo não é brincadeira



Pelo Rossi nada passa

Cruzamento do Arrasca

E o gol do Danilo de cabeça



É tetra aa é tetra aa

É tetra, 1º tetra da Liberta.