Zinedine Zidane não trabalha como técnico desde 2021AFP
Zidane acerta para ser o novo técnico da França após a Copa do Mundo
Craque francês só trabalhou como técnico no Real Madrid e foi multicampeão
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