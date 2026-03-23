Zinedine Zidane não trabalha como técnico desde 2021 - AFP

Zinedine Zidane não trabalha como técnico desde 2021AFP

Publicado 23/03/2026 13:18

Didier Deschamps já oficializou que deixa o comando da seleção da França após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. E seu substituto está cada dia mais claro: o astro Zinedine Zidane, que segundo a imprensa local já teria dado o aval e estaria acertado para assumir o cargo.

"Zinedine Zidane aceitou ser o novo treinador dos Bleus. Existe um acordo verbal entre ele e a Federação Francesa de Futebol (FFF)", publicou o Le Parisien. O jornal destaca que Philippe Diallo, presidente da entidade, acabou deixando escapar as conversas adiantadas com o Bola de Ouro de 1998 no domingo à noite, mesmo sem citar seu nome.

O jornal 'L'Équipe' publicou nesta segunda-feira fala de Deschamps elogiando muito o ex-jogador e seu companheiro na conquista do Mundial de 1998 ao brilhar em final diante da seleção brasileira, com dois gols. "Zinedine Zidane é o próximo técnico da França? É um candidato muito bom", afirmou o atual comandante.

O 'L'Équipe' ainda trouxe a informação de que pessoas próximas de Deschamps dão a contratação de Zidane para sua vaga como "99% certo." Um pequeno desacordo seria sobre patrocinadores, já que a seleção francesa usa uniforme da Nike e Zidane tem acordo com a Adidas.

Já o 'Diário As', da Espanha, onde Zidane fez história comandando o Real Madrid, trouxe a informação de que o ex-camisa 10 francês já tomou sua decisão há tempos e teria recusado diversas propostas de clubes para concretizar o sonho de dirigir seu país.