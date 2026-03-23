Sorteio da Copa do Brasil é realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro - Staff Images / CBF

Sorteio da Copa do Brasil é realizado na sede da CBF, no Rio de JaneiroStaff Images / CBF

Publicado 23/03/2026 14:34

Rio - A CBF realizou o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil nesta segunda-feira (23). O Botafogo terá pela frente a Chapecoense, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também pegou um time da primeira divisão, o Vitória. Já o Fluminense vai enfrentar o Operário (PR). O Vasco , por sua vez, encara o Paysandu. O Tricolor e o Cruz-Maltino decidem seus confrontos no Rio. O Rubro-Negro e o Alvinegro decidirão fora de casa.

Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. As partidas têm como datas 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio.

Veja os confrontos:

Atlético-MG x Ceará



Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra

Fluminense x Operário (PR)

Palmeiras x Jacuipense

Internacional x Athletic

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

PREMIAÇÃO



Quem está na quinta fase da Copa do Brasil tem direito a R$ 2 milhões. E quem avançar de fase receberá outros R$ 3 milhões pela classificação.

POTES



Esta etapa da Copa do Brasil reúne os 12 clubes classificados que vieram da quarta fase e os 20 clubes da Série A do Brasileirão, que entraram diretamente agora na competição.

Os 32 clubes foram ordenados de acordo com seus posicionamentos no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2026. Eles foram separados em dois potes.

Cada clube sorteado do pote A enfrenta um clube sorteado que veio do pote B.

Pote A: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos.

Pote B: Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário-PR, Athletic, Confiança, Atlético-GO, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.