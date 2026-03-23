Sorteio da Copa do Brasil é realizado na sede da CBF, no Rio de JaneiroStaff Images / CBF

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Rio - A CBF realizou o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil nesta segunda-feira (23). O Botafogo terá pela frente a Chapecoense, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também pegou um time da primeira divisão, o Vitória. Já o Fluminense vai enfrentar o Operário (PR). O Vasco, por sua vez, encara o Paysandu. O Tricolor e o Cruz-Maltino decidem seus confrontos no Rio. O Rubro-Negro e o Alvinegro decidirão fora de casa.
Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. As partidas têm como datas 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio.

Veja os confrontos:

Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico-PR x Atlético-GO
Flamengo x Vitória
Grêmio x Confiança
Vasco x Paysandu
Fortaleza x CRB
Bahia x Remo
Botafogo x Chapecoense
Red Bull Bragantino x Mirassol
Corinthians x Barra
Fluminense x Operário (PR)
Palmeiras x Jacuipense
Internacional x Athletic
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude
PREMIAÇÃO
Quem está na quinta fase da Copa do Brasil tem direito a R$ 2 milhões. E quem avançar de fase receberá outros R$ 3 milhões pela classificação.
POTES
Esta etapa da Copa do Brasil reúne os 12 clubes classificados que vieram da quarta fase e os 20 clubes da Série A do Brasileirão, que entraram diretamente agora na competição.
Os 32 clubes foram ordenados de acordo com seus posicionamentos no Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2026. Eles foram separados em dois potes.
Cada clube sorteado do pote A enfrenta um clube sorteado que veio do pote B.
Pote A: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Santos.
Pote B: Vitória, Ceará, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo, Paysandu, Operário-PR, Athletic, Confiança, Atlético-GO, CRB, Jacuipense, Juventude, Goiás e Barra.
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