Cuca, em entrevista coletiva - Raul Baretta / Santos

Cuca, em entrevista coletivaRaul Baretta / Santos

Publicado 23/03/2026 14:50

O retorno do técnico Cuca ao Santos trouxe empolgação a Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e torcedor do clube da Vila Belmiro. Em publicação na rede social X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (23), o magistrado enalteceu o treinador, que estreou com empate sem gols em duelo com o Cruzeiro no domingo (22), no Mineirão.

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"O retorno de Cuca ao Santos marca o reencontro com um profissional que construiu uma trajetória marcante no clube. Em sua quarta passagem como treinador do Peixe (2008, 2018 e 2020-2021) e também como atleta que defendeu a camisa alvinegra em 1993, sua volta nos enche de entusiasmo e renova a esperança. Que esta nova passagem fortaleça ainda mais seus laços com a história santista. Seja bem-vindo novamente à Vila!", escreveu.



Eventualmente, o ministro usa as redes sociais para tecer comentários a respeito do clube de coração. Comemorou o anúncio da volta de Neymar, no início do ano passado, e resultados como a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, que tirou o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em junho, foi recebido por Marcelo Teixeira, presidente santista, nas dependências do clube e visitou as obras no novo CT da base e do futebol feminino. "O retorno de Cuca ao Santos marca o reencontro com um profissional que construiu uma trajetória marcante no clube. Em sua quarta passagem como treinador do Peixe (2008, 2018 e 2020-2021) e também como atleta que defendeu a camisa alvinegra em 1993, sua volta nos enche de entusiasmo e renova a esperança. Que esta nova passagem fortaleça ainda mais seus laços com a história santista. Seja bem-vindo novamente à Vila!", escreveu.Eventualmente, o ministro usa as redes sociais para tecer comentários a respeito do clube de coração. Comemorou o anúncio da volta de Neymar, no início do ano passado, e resultados como a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, que tirou o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em junho, foi recebido por Marcelo Teixeira, presidente santista, nas dependências do clube e visitou as obras no novo CT da base e do futebol feminino.

Retorno de Cuca divide opiniões

A volta de Cuca não foi bem recebida por todos os santistas. Apesar do histórico vencedor, o técnico passou a ser rejeitado por parte dos torcedores dos clubes pelos quais passou desde 2021, quando voltou à tona a condenação por estupro atribuída a ele na Suíça. Em 2023, treinou o Corinthians por somente uma semana e pediu demissão após protestos da torcida.



Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença de 1989 que condenou o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu.



"Eu, desde 1987, quando era menino e jogava no Grêmio e teve esse episódio de assédio, dirigi diversas equipes e, na verdade, eu nunca dei a importância devida a esse tema, porque era um tema que ficou apagado por 30 e tantos anos. Eu sequer sabia que teve julgamento, sequer um advogado esteve, isso já foi falado um milhão de vezes", disse Cuca ao ser apresentado no Santos.