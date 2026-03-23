Momento em que Gabriel Paulista acerta Jorginho - Reprodução/CazéTV

Momento em que Gabriel Paulista acerta JorginhoReprodução/CazéTV

Publicado 23/03/2026 13:59 | Atualizado 23/03/2026 13:59

São Paulo - Gabriel Paulista se defendeu do lance polêmico com Jorginho no empate entre Corinthians e Flamengo por 1 a 1 na Neo Química Arena , no domingo (22), pelo Brasileirão. O zagueiro admitiu que houve contato no rosto volante e pediu desculpas, mas pontuou que não foi um lance para expulsão.

"No lance com o Jorginho, eu sou o primeiro, vou direto no árbitro e falo para ele: 'eu faço o movimento, minha mão pega no rosto dele'. Não foi cotovelada, nada. Assumi o erro para o árbitro, pedi desculpa para o Jorginho", disse Gabriel Paulista, em entrevista na zona mista.

"Acho que o VAR também viu que não foi um lance para expulsão. Eles estão no direito deles de reclamar, como nós também, mas essa é a minha opinião. Não foi uma jogada de expulsão", completou.

Flamengo na bronca

Os dois clubes saíram irritados com a arbitragem na Neo Química Arena. O Rubro-Negro ficou na bronca com a expulsão de Evertton Araújo e com a ausência de cartão vermelho no lance com Jorginho.

"Mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. É curioso que, na Supercopa, o mesmo VAR (era comandado por outro árbitro) conseguiu descobrir, passados 30 minutos (durante o intervalo), uma agressão do Carrascal ao Bidon. Mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho", criticou o dirigente, complementando:

"Um escanteio, a bola ainda não estava em jogo, e ele faz exatamente a mesma coisa que o Carrascal fez ao Bidon. E este VAR não conseguiu ver isso. Teve muito tempo para ver, mas não conseguiu ver".