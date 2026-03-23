Momento em que Gabriel Paulista acerta JorginhoReprodução/CazéTV
Zagueiro admite erro em lance com Jorginho, mas destaca: 'Não foi jogada de expulsão'
Flamengo queria que Gabriel Paulista recebesse o cartão vermelho
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