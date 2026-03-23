Artur Jorge é o novo treinador do CruzeiroVítor Silva/Botafogo

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Minas Gerais - O treinador Artur Jorge, de 54 anos, desembarcou em Belo Horizonte, e exaltou o convite do Cruzeiro, que o motivou a retornar ao futebol brasileiro. O clube mineiro desembolsou 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) para tirar o português do Al-Rayyan, do Catar.
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"Um prazer estar aqui também. Estou feliz de voltar ao Brasil, chegar num projeto do Cruzeiro, um projeto que me motiva. Temos muito para a frente. Mas isso não será problema. Vamos dar a volta na situação que nos encontramos", disse.
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O Cruzeiro vive péssimo começo no Campeonato Brasileiro. Campeão do Campeonato Mineiro e um dos participantes do futebol nacional na Libertadores, a Raposa está na última colocação com quatro pontos em oito jogos.
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"Acredito nos meus jogadores que tenho hoje. Vamos fazer o melhor e esperar que possamos, com eles, potencializar o Cruzeiro", contou.
Artur Jorge, de 54 anos, viveu seu melhor momento na carreira em 2024, quando foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. No ano seguinte acertou com o Al-Rayyan, do Catar.
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Artur Jorge é o novo treinador do Cruzeiro
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