Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV Band - Reprodução / Vídeo

Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV BandReprodução / Vídeo

Publicado 23/03/2026 18:50

Rio - O apresentador da Band. Neto, criticou a arbitragem comandada por Rodrigo Pereira de Lima no duelo entre Corinthians e Flamengo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na opinião do ídolo do clube paulista, o Timão foi prejudicado no empate por 1 a 1.

"A verdade é: é uma coisa impressionante a arbitragem contra o Corinthians. É impressionante não ter dado o pênalti do Ayrton Lucas no André. É um absurdo", afirmou.

Os rubro-negros reclamaram bastante da expulsão de Evertton Araújo, que deixou o Flamengo com um jogador a menos. Na opinião de Neto, a arbitragem acertou nessa decisão.

"Foi expulsão mesmo (de Evertton Araújo)! Não tem conversa! Não tem que entrar VAR. Ele não vai na bola, pisa no tornozelo e poderia ter quebrado a perna do Bidon. É uma irresponsabilidade do menino. Foi infeliz? Foi! Mas quase quebra o tornozelo do menino. É expulsão, não tem o que fazer. Parabéns ao árbitro que manteve a expulsão", concluiu.