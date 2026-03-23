Pep Guardiola celebrando título da Copa da Liga Inglesa - Divulgação / Manchester City

Pep Guardiola celebrando título da Copa da Liga InglesaDivulgação / Manchester City

Publicado 23/03/2026 18:20

Inglaterra - Em uma temporada irregular, o Manchester City se sagrou campeão da Copa da Liga Inglesa, no último domingo (22). O título foi bastante comemorado por Pep Guardiola, que destacou o valor do Arsenal, derrotado na decisão, e que é o atual líder da Premier League, e está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.

"Uma satisfação muito grande (vencer o Arsenal), porque ao lado do Bayern de Munique e do Barcelona, é o melhor time da Europa", afirmou o treinador.

O Manchester City levou a melhor e derrotou os Gunners por 2 a 0. Em relação ao Campeonato Inglês, a vantagem do Arsenal na liderança da competição é de nove pontos. O City tem um jogo a menos.

A conquista foi a 19ª de Pep Guardiola pelo Manchester City. O espanhol está no clube inglês há dez anos e já conquistou uma Liga dos Campeões e seis títulos da Premier League.