Pep Guardiola celebrando título da Copa da Liga InglesaDivulgação / Manchester City
Guardiola exalta título do Manchester City contra 'o melhor time da Europa'
Treinador, de 55 anos, tem contrato até o fim de 2027
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