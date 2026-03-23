Matheus Cunha é o goleiro do Cruzeiro - Gustavo Martins/ Cruzeiro

Matheus Cunha é o goleiro do CruzeiroGustavo Martins/ Cruzeiro

Publicado 23/03/2026 18:13 | Atualizado 23/03/2026 18:13

Minas Gerais - O goleiro Matheus Cunha foi sincero ao ser questionado sobre o Cruzeiro de 2025 e o de 2026. Ele pediu para a Raposa "esquecer" Leonardo Jardim, atual técnico do Flamengo . O arqueiro pontuou que o trabalho do português foi bom, mas destacou que o treinador "não ganhou nada" na Raposa.

"Com todo o respeito, vou ser muito sincero contigo: a gente tem que esquecer o Jardim. O Jardim passou, passou, a gente tem que limpar essa página, foi um ano muito bom para o Cruzeiro, mas, com todo o respeito, não ganhou nada, não ganhou nada. Então, a gente precisa ganhar", disse Matheus Cunha, após o empate sem gols com o Santos.

"Temos elenco para ganhar, mas precisamos mudar o comportamento e pegar logo o estilo de jogo do Artur (Jorge), que é outro estilo de jogo, para poder começar a vencer e sair dessa situação", completou.

O Cruzeiro teve um ano de destaque em 2025 sob o comando de Leonardo Jardim. Com o português, o time mineiro foi semifinalista da Copa do Brasil e ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro.

Neste ano, porém, a equipe não se encontrou. A diretoria escolheu Tite para substituir Jardim, mas ele foi demitido no dia 15 de março. Recentemente, a SAF acertou a contratação do ex-Botafogo Artur Jorge, que vai estrear à frente do time após a Data Fifa.

O Cruzeiro é o único time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro de 2026. A Raposa soma apenas quatro pontos e ocupa a lanterna.