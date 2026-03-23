Matheus Cunha é o goleiro do CruzeiroGustavo Martins/ Cruzeiro
Goleiro pede para Cruzeiro 'esquecer' Leonardo Jardim: 'Não ganhou nada'
Atual técnico do Flamengo, o português comandou o time mineiro em 2025
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Cruz-Maltino fez dez gols desde a estreia do treinador, mas sofreu sete
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