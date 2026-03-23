Vini Jr saiu de campo ovacionado pela torcida madridista e aproveitou para provocar Simeone - Oscar del Pozo/AFP

Vini Jr saiu de campo ovacionado pela torcida madridista e aproveitou para provocar SimeoneOscar del Pozo/AFP

Publicado 23/03/2026 16:38

Rio - A relação de atrito entre Vini Jr e Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, ganhou um novo capítulo neste domingo (22). Nos últimos anos, ambos protagonizaram uma "guerra psicológica", como definiu o jornal espanhol "Marca". Após marcar duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o rival por 3 a 2, o atacante brasileiro fez provocações direcionadas ao treinador argentino.

vitória do Real Madrid sobre o rival Atlético. Com dois gols, o brasileiro foi muito elogiado pelo jornal "Marca". Porém, os holofotes não deixaram escapar a polêmica, que insiste em rodear o craque brasileiro, sempre que ele enfrenta o Atlético de Madrid. Quando foi substituído por Arbeloa, o ponta aproveitou a oportunidade para provocar o treinador adversário, Diego Simeone. Vini Jr foi o grande nome da. Com dois gols, o brasileiro foi muito elogiado pelo jornal "Marca". Porém, os holofotes não deixaram escapar a polêmica, que insiste em rodear o craque brasileiro, sempre que ele enfrenta o Atlético de Madrid. Quando foi substituído por Arbeloa, o ponta aproveitou a oportunidade para provocar o treinador adversário, Diego Simeone.

Antes de revelar qual foi a provocação de Vini Jr ao técnico argentino, vale contextualizar a rixa entre os dois. Em janeiro deste ano, quando as equipes se enfrentaram pela Supercopa da Espanha, o brasileiro vinha tendo uma atuação abaixo do esperado, quando ouviu de Simeone: "Florentino (presidente do Real) vai fazer você ser demitido".



Substituído por Xabi Alonso no segundo tempo daquele jogo, o craque foi muito vaiado pela torcida madridista. Um "prato cheio" para Simeone levar a mão ao ouvido e provocar Vini Jr pela reação do estádio. Após o gesto, segundo apuração do jornal Marca, o brasileiro teria chamado o técnico adversário para resolver o problema depois do jogo, mas, ao tentar se aproximar dele, foi segurado por seus companheiros.

Com a vitória e os dois gols no clássico deste domingo (22), o ponta aproveitou a oportunidade para devolver a provocação. Aplaudido de pé pelo Santiago Bernabéu ao sair de campo, Vini passou por Simeone rindo, batendo palmas e fazendo gestos para que a torcida aumentasse o volume das palmas.

Nesse momento, o estádio "desabou de tantos aplausos", segundo o jornal espanhol "AS". O treinador argentino não pôde fazer muito, a não ser reclamar com o quarto árbitro, enquanto o brasileiro era fervorosamente abraçado por seu técnico, Álvaro Arbeloa.

Após o jogo, Vini Jr ainda dedicou seus dois gols a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Na entrevista à Real Madrid TV, o ponta justificou que a homenagem teria sido porque o dirigente madridista sempre pede para que ele marque um "doblete" em partidas importantes como aquela. Porém, é difícil escutar as aspas e não lembrar da fala de Simeone em janeiro.

Agora, o atacante pausa suas atividades na Espanha para defender a seleção brasileira. Na próxima quinta-feira (26), Vini estará à disposição do treinador Carlo Ancelotti para o amistoso contra a França, em Boston, nos Estados Unidos. Na terça-feira seguinte, dia 31, o Brasil encerra a Data Fifa enfrentando a Croácia, em Orlando, no mesmo país.