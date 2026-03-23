Isabela NogueiraReprodução/Instagram
Morre Isabela Nogueira, uma das precursoras do bodyboard no Brasil
Viúva do atacante Ézio, atacante do Fluminense nos anos 1990, batalhava contra uma doença autoimune
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Morre Marquinhos Abdalla, pioneiro e ídolo do basquete brasileiro
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