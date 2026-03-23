Isabela Nogueira - Reprodução/Instagram

Isabela NogueiraReprodução/Instagram

Publicado 23/03/2026 16:36

Morreu nesta segunda-feira (23) Isabela Nogueira, uma das precursoras do bodyboard no Brasil. Ela completou 56 anos recentemente. A causa não foi divulgada, mas a atleta estava internada em um hospital no Rio, e família e amigos fizeram uma corrente de solidariedade nos últimos dias para pedir doações de sangue.

Campeã brasileira em 1989, Isabela foi casada com Ézio, ídolo do Fluminense. O ex-jogador, que vestiu a Armadura entre 1991 a 1995, morreu no dia 9 de novembro de 2011 após luta contra um câncer.

Isabela era irmã de Mariana Nogueira, outra figura muito importante para o bodyboard brasileiro. As duas ajudaram a popularizar a modalidade no país.

Ela era uma das responsáveis pelo projeto 'Belas do Bodyboard', uma escola da modalidade para mulheres na Barra e no Recreio. Por meio do Instagram, o perfil do projeto lamentou a morte: "Uma das maiores bodyboarders do mundo, a verdadeira bailarina das ondas".

