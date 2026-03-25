Ricardo Rocha com a taça da Copa do Mundo de 1994 - Foto: Divulgação/CBF

Ricardo Rocha com a taça da Copa do Mundo de 1994 Foto: Divulgação/CBF

Publicado 25/03/2026 20:04

Rio - Tetracampeão pela seleção brasileira, Ricardo Rocha analisou o momento atual da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. O ex-jogador projetou o confronto do Brasil contra a França, nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos, e mostrou confiança na Canarinho, apesar dos desfalques.

"Bem, primeiro, muitos jogadores lesionados não vão participar. É um problema para a seleção brasileira, para o treinador, mas o Brasil é sempre forte e a gente tem tudo para fazer um grande jogo, um ótimo amistoso", disse Ricardo Rocha ao DIA.

Ricardo Rocha atuou pela seleção brasileira em 39 jogos entre 1987 e 1995. Com a camisa amarelinha, ele obteve 27 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Pelo Brasil, conquistou a Copa do Mundo de 1994 e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987.

Revelado pelo Santa Cruz, o ex-zagueiro também teve passagens por Guarani e Sporting antes de se transferir para o São Paulo, em 1989, onde conquistou seus primeiros títulos: dois Campeonatos Paulistas (1990 e 1991) e um Campeonato Brasileiro (1991).

No mesmo ano, foi para o Real Madrid, onde conquistou a Copa do Rei na temporada 1992/93. Depois, retornou ao Brasil para atuar pelo Santos e, posteriormente, pelo Vasco, onde venceu o Campeonato Carioca. Ele ainda passou por Olaria, Fluminense e Newell's Old Boys, da Argentina, antes de encerrar a carreira no Flamengo, em 1999.

*Texto de Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca sob supervisão de Rodrigo Souza