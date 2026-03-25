Ricardo Rocha com a taça da Copa do Mundo de 1994 Foto: Divulgação/CBF
Tetracampeão projeta amistoso contra França e mantém confiança na Seleção
Ricardo Rocha reconhece ausências, mas acredita em bom desempenho no amistoso
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As duas seleções vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 17h, no Gillette Stadium
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