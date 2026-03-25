Casemiro está de saída do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Casemiro está de saída do Manchester UnitedOli Scarff / AFP

Publicado 25/03/2026 18:20

Rio - O volante Casemiro, de 34 anos, está vivendo seus últimos momentos no Manchester United. De olho na situação, o Al Ittihad, da Arábia Saudita, tenta convencer o brasileiro a topar uma transferência para o Oriente Médio. As informações são da "ESPN".

Titular de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Casemiro acredita que tem condições de continuar atuando em alto nível no futebol europeu. Com isso, os seus olhos estão voltados para o Velho Continente neste momento.

O Al Ittihad acompanha passo a passo do volante, que tem contrato com o United até junho. A sinalização da equipe saudita por Casemiro pode significar que Fabinho, que faz parte do elenco, pode mudar de ares. O Palmeiras tem interesse no ex-jogador do Liverpool.

Em relação a Casemiro, o volante, de 34 anos, também descarta neste momento um retorno ao futebol brasileiro. Revelado pelo São Paulo, ele atua no futebol europeu desde 2013.