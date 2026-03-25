Casemiro está de saída do Manchester UnitedOli Scarff / AFP
Equipe saudita acompanha Casemiro de perto e tentar convencê-lo a atuar no país
Jogador, de 34 anos, está de saída do United
Imagem da nova segunda camisa do Flamengo vaza na web; confira
Peça é predominantemente branca e conta com uma faixa rubro-negra na horizontal
Botafogo renova o contrato do meio-campista Arthur Novaes
Novo vínculo vai até o fim de junho de 2029
Confira a provável escalação do Brasil para o amistoso com a França
Ibañez deve formar a dupla de zaga com Léo Pereira
Justiça extingue processo, e disputa entre Textor e Eagle irá para Arbitragem
Empresário segue à frente do Botafogo
Tetracampeão projeta amistoso contra França e mantém confiança na Seleção
Ricardo Rocha reconhece ausências, mas acredita em bom desempenho no amistoso
Mbappé nega que Real Madrid tenha analisado joelho errado
Atacante francês admitiu que pode ser 'indiretamente responsável' pela polêmica por não ter se comunicado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.