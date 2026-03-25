Casemiro está de saída do Manchester UnitedOli Scarff / AFP

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Rio - O volante Casemiro, de 34 anos, está vivendo seus últimos momentos no Manchester United. De olho na situação, o Al Ittihad, da Arábia Saudita, tenta convencer o brasileiro a topar uma transferência para o Oriente Médio. As informações são da "ESPN".
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Titular de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, Casemiro acredita que tem condições de continuar atuando em alto nível no futebol europeu. Com isso, os seus olhos estão voltados para o Velho Continente neste momento.
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O Al Ittihad acompanha passo a passo do volante, que tem contrato com o United até junho. A sinalização da equipe saudita por Casemiro pode significar que Fabinho, que faz parte do elenco, pode mudar de ares. O Palmeiras tem interesse no ex-jogador do Liverpool.
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Em relação a Casemiro, o volante, de 34 anos, também descarta neste momento um retorno ao futebol brasileiro. Revelado pelo São Paulo, ele atua no futebol europeu desde 2013.