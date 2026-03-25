Julio Baptista está perto de voltar ao São Paulo - Reprodução / Instagram

Julio Baptista está perto de voltar ao São PauloReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 12:46

Rio - O ex-jogador da seleção brasileira, Julio Baptista, de 44 anos, está bem perto de ser confirmado como o novo treinador sub-20 do São Paulo. Há um acordo entre as partes, faltando apenas os últimos detalhes. As informações são do portal "UOL".

Julio Baptista, que encerrou sua carreira em 2018, já trabalhou no futebol espanhol como técnico da base do Real Valladolid, do Valladolid B e também do sub-19 do Real Madrid.

Como atleta, o ex-jogador defendeu o São Paulo de 2000 a 2003, sendo revelado pelo clube paulista e depois se transferiu para o Sevilla.

O maior momento da carreira de Julio Baptista foi pelo Real Madrid. Ele atuou no gigante europeu de 2005 a 2008. O meia-atacante defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Atuou em 48 jogos e anotou cinco gols.