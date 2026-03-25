Julio Baptista está perto de voltar ao São PauloReprodução / Instagram

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Rio - O ex-jogador da seleção brasileira, Julio Baptista, de 44 anos, está bem perto de ser confirmado como o novo treinador sub-20 do São Paulo. Há um acordo entre as partes, faltando apenas os últimos detalhes. As informações são do portal "UOL".
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Julio Baptista, que encerrou sua carreira em 2018, já trabalhou no futebol espanhol como técnico da base do Real Valladolid, do Valladolid B e também do sub-19 do Real Madrid.
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Como atleta, o ex-jogador defendeu o São Paulo de 2000 a 2003, sendo revelado pelo clube paulista e depois se transferiu para o Sevilla.
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O maior momento da carreira de Julio Baptista foi pelo Real Madrid. Ele atuou no gigante europeu de 2005 a 2008. O meia-atacante defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Atuou em 48 jogos e anotou cinco gols.