Julio Baptista está perto de voltar ao São PauloReprodução / Instagram
Ex-jogador do Real Madrid está perto de assumir sub-20 do São Paulo
Ex-atleta, de 44 anos, disputou a Copa do Mundo de 2010
Ex-jogador do Real Madrid está perto de assumir sub-20 do São Paulo
Ex-atleta, de 44 anos, disputou a Copa do Mundo de 2010
Musa do Cerro exalta independência feminina, mas diz que gosta de receber 'mimos'
Ana Paula Galli é dona de um corpo escultural
Como na Olimpíada, Lucas Pinheiro é desclassificado do slalom na Copa do Mundo
Brasileiro perde a chance de disputar mais um título do torneio, após vencer o slalom gigante
Vini Jr opina sobre Neymar na Seleção: 'Sempre queremos jogar com os melhores'
Em coletiva de imprensa, atleta analisou amistoso contra a França e destacou dedicação em busca do hexa
Savarino não irá se apresentar à seleção venezuelana e estará presente contra o Corinthians
Meia-atacante, de 29 anos, seguirá treinando no Fluminense
Ancelotti confirma Léo Pereira como titular da Seleção, mas tem dúvidas
Zagueiro do Flamengo ganha chance importante em estreia com a camisa do Brasil, contra a França
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.