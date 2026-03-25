Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 12:11

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli (@anapaulagallioficial), afirmou que não defende de auxílios financeiros de homens. A beldade reforçou que sua independência financeira é fundamental para sua personalidade e incentivou mulheres a buscarem o mesmo.

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"Não dependo de ninguém para ter a vida que quero. Eu trabalho, ganho meu próprio dinheiro e me dou ao luxo de me presentear sem pedir permissão. Se quero alguma coisa, vou lá e compro. Essa liberdade não tem preço e muda completamente a sua mentalidade", disse em entrevista ao site paraguaio "Popular".

Apesar disso, a beldade contou que gosta de ser presenteada por pretendentes. O fato de ser independente não anula o flerte.

"Uma coisa não anula a outra. Posso pagar tudo sozinha, mas se alguém quiser me surpreender com algo legal, ótimo. Não é uma necessidade, é um prazer. Todas nós gostamos de um pouco de mimo", concluiu.