Léo Pereira, do Flamengo, terá chance de mostrar serviço na seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Léo Pereira, do Flamengo, terá chance de mostrar serviço na seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/03/2026 11:29

no lugar de Marquinhos, vetado.

Léo Pereira é a principal novidade na escalação da seleção brasileira para o amistoso de quinta-feira (26) contra a França, às 17h (de Brasília). O zagueiro do Flamengo foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti

O jogador do PSG está com dores no quadril e praticamente não trabalhou com bola desde segunda-feira (23). Para evitar uma lesão, a comissão técnica optou por deixá-lo fora e prepará-lo para ter condições de enfrentar a Croácia, na terça (31).

"Marquinhos tem um problema, mas pode ser que vá jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante na temporada. É muito jogo. É bastante normal que os jogadores tenham algum problema", explicou Ancelotti.

Defesa ainda terá definição de nomes

Apesar de confirmar Léo Pereira, o técnico italiano ainda não tem a escalação definida. A dúvida é justamente o companheiro de zaga do jogador do Flamengo. Seu companheiro Danilo é uma das opções, mas corre por fora, com Bremer e Ibañez como as outras opções. Já no gol, Bento e Ederson disputam a vaga.



Por outro lado, a seleção brasileira já conhece os outros dois titulares do sistema defensivo. Wesley e Douglas Santos foram confirmados nas laterais.



Ataque da Seleção com quatro jogadores

Ancelotti ainda confirmou que o Brasil terá quatro atacantes, mas ainda não divulgou os nomes. A tendência é que Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha comecem jogando, restando a definição do quarto homem, o que acontecerá no treino desta quarta-feira.



Endrick, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique e Rayan são as opções, com Gabriel Martinelli com menos chance.