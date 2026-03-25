Entrevista coletiva de Mbappé - Franck Fife / AFP

Entrevista coletiva de MbappéFranck Fife / AFP

Publicado 25/03/2026 18:40 | Atualizado 25/03/2026 18:40

Estados Unidos - A França contará com Mbappé entre os 11 iniciais para o amistoso com a seleção brasileira. A informação é do jornal francês 'L'Équipe'. Segundo a publicação, a menos que haja algum problema no último treino antes do jogo, o atacante do Real Madrid será titular dos Bleus.

Ele concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (25) e foi perguntado sobre a minutagem para a partida: "Não sei, estou pronto para jogar. Se dependesse de mim, estaria pronto para começar jogando e ajudar a equipe".

Nesta semana, em Paris, Mbappé tranquilizou os torcedores sobre a situação de seu joelho esquerdo : "Meu joelho está bem. Está melhorando. Está indo muito bem. Eu sei que houve muita especulação sobre isso e algumas coisas falsas foram ditas. É a vida de um atleta de elite, e estamos acostumados com pessoas dizendo coisas sem verificar ou ter qualquer fundamento", afirmou, na ocasião.

Brasil e França vão se enfrentar nesta quinta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts.