Entrevista coletiva de MbappéFranck Fife / AFP
Mbappé será titular da França no amistoso com o Brasil, afirma jornal
As duas seleções vão se enfrentar nesta quinta-feira, a partir das 17h, no Gillette Stadium
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