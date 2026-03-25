Cabeçada de Zidane em Materazzi, na final da Copa de 2006, entre França e Itália - John MacDougall/AFP

Cabeçada de Zidane em Materazzi, na final da Copa de 2006, entre França e ItáliaJohn MacDougall/AFP

Publicado 25/03/2026 17:49

Rio - O ano era 2006 e Fábio Cannavaro fazia uma temporada histórica. O ex-zagueiro foi capitão da seleção italiana, finalista da Copa do Mundo e jogava um futebol que, mais tarde, lhe renderia uma Bola de Ouro. Porém, no ponto alto do ano, a final do Mundial contra a França, uma cabeçada tirou os holofotes dele.

Em entrevista no especial Parla Cannavaro, da "ESPN", o ex-zagueiro relembrou a cabeçada de Zidane em Materazzi — um dos lances mais emblemáticos da história das Copas —, que marcou o fim da carreira do craque francês e completa duas décadas em julho deste ano.

"O episódio mudou um pouco a partida. Nós já estávamos cansados. Eles (franceses) sofreram um grande golpe, porque o melhor jogador tinha sido expulso. Eu gosto do Zidane. Penso que foi um dos craques da nossa geração, mas devemos dizer que ele cometeu um grande erro", disse Cannavaro.



Materazzi já revelou publicamente o que aconteceu no episódio da agressão. Após uma disputa de bola, o francês disse que daria sua camisa para o adversário mais tarde, provocação que o italiano respondeu dizendo que preferia a irmã dele.Cannavaro saiu em defesa do antigo companheiro.

"Independentemente do que disse Marco (Materazzi), a reação não se justifica. Marco contou o que havia acontecido e muitos de nós ficamos incrédulos: 'Mas como é possível, por tão pouco, quer dizer, sem nada, ele ter uma reação assim?", contou.



Apesar do Bola de Ouro daquele ano ter sido Cannavaro, não dá para negar que os dois grandes protagonistas daquela final foram Materazzi e Zidane. Além da cabeçada, os dois ainda foram autores dos gols do empate em 1 a 1 que persistiu até o fim da prorrogação.

Sem contar que o gol do francês partiu de um pênalti — cobrado com uma cavadinha majestosa, digna de Zidane — cometido pelo próprio rival italiano, que depois iria se redimir com um gol de cabeça, ainda no primeiro tempo, para empatar a partida.

Ao fim daquela decisão, Zidane encerrou a carreira de maneira trágica — expulso e vice-campeão —, já que havia anunciado anteriormente que se aposentaria após a Copa. Por outro lado, Materazzi converteu sua cobrança nas penalidades máximas e se tornou campeão do mundo ao lado do capitão Cannavaro.

Nomeado Bola de Ouro e melhor do mundo pela Fifa, Cannavaro viveu seu auge em 2006. Hoje, vinte anos depois, torce para a Itália chegar à Copa do Mundo e repetir seus feitos. Para isso, a Azzurra precisa se classificar na repescagem que acontece nesta Data FIifa.

No dia 26, a seleção italiana vai enfrentar a Irlanda do Norte. Se passar, enfrenta o vencedor de País de Gales x Bósnia, no dia 31, por uma vaga no Mundial. Se perder, a tetracampeã estará fora da terceira Copa do Mundo seguida.