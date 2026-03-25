Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 17:50

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma foto em que aparece vestindo apenas uma lingerie vermelha em um motel. Além dela, a imagem também mostra um pole dance. A beldade recebeu muitos elogios.

Musa do Olimpia, Sole Cardozo Reprodução / Instagram

"Sole, você tudo que nos faz bem", "Você me engana", "Sole, sua feminilidade, sua sensualidade ardente. Sua gentileza e simplicidade nos fazem admirar cada vez mais essa linda loira", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo é bastante conhecida no Paraguai por seu trabalho de modelo e também como apresentadora de programas de TV e rádio.

Musa do Olimpia, a beldade tem mais de 1,8 milhão de seguidores em seu perfil oficial do Instagram (@solecardozopy).