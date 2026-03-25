Salah em campo pelo Liverpool - Divulgação / Liverpool

Salah em campo pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 25/03/2026 16:50

Rio - O atacante Mohamed Salah, de 33 anos, deve ser alvo de cobiça de muitos clubes na próxima janela de transferência. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Inter Miami, de Lionel Messi, deverá ser uma das equipes que vão tentar contratar o jogador do Liverpool.

Além da equipe do argentino, Al Hilal, Al Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e o Chicago Fire, dos Estados Unidos, aparecem como interessados. Além dos dois mercados, Salah também deverá receber consultas do futebol europeu.

Apesar do interesse do Inter Miami, a publicação colocou a equipe de Lionel Messi como a que tem menos chances de contratar Salah. "O clube que atualmente tem a menor vantagem é o Inter Miami, pois não possui nenhuma vaga disponível para estrangeiro; para contratar Salah, teria que liberar um de seus principais jogadores", disse o diário.

O Liverpool anunciou na última terça-feira (24) que Mohamed Salah deixará o clube em junho, no fim da atual temporada europeia. Ele tinha contrato com os Reds até o meio de 2027.

Revelado pelo Al-Mokawloon, do Egito, o atacante passou pelo Basel, pelo Chelsea, pela Roma, pela Fiorentina, antes de chegar ao Liverpool em 2017. Ele conquistou nove títulos, entre eles uma Liga dos Campeões e um Campeonato Inglês.