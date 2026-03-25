Benjamin Back - Reprodução/YouTube @canaldobenjaoficial

Benjamin BackReprodução/YouTube @canaldobenjaoficial

Publicado 25/03/2026 17:39 | Atualizado 25/03/2026 17:48

Rio - A parceria entre a CNN Brasil e o apresentador Benjamin Back chegou ao fim. A emissora confirmou a informação nesta quarta-feira (26) e anunciou que houve comum acordo.

Dessa forma, o programa 'Domingol' sairá do ar. Em nota, a CNN revelou que a atração deixará a grade da emissora já no próximo domingo (29).

"Após três anos de uma relação que marcou a programação esportiva da CNN Brasil, a emissora e o apresentador Benjamin Back, o Benja, anunciam, em comum acordo, o fim de sua parceria e também do programa Domingol. A atração, que teve grande importância na estratégia do canal de notícias nos últimos três anos, deixa a grade da emissora a partir do próximo domingo (29/03). A CNN Brasil agradece a Benja por todo o trabalho e dedicação e deseja sucesso em seus futuros projetos", diz a nota.

O apresentador foi anunciado como reforço da CNN Brasil em junho de 2023. A estreia aconteceu no mês seguinte.