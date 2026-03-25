Walter Casagrande voltou a criticar postura de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a criticar postura de NeymarDivulgação

Publicado 25/03/2026 16:10

Rio - Walter Casagrande voltou a comentar o momento de Neymar e levantou dúvidas sobre a presença do atacante na próxima Copa do Mundo. Em entrevista nesta quarta-feira (25), em São Paulo, o ex-centroavante avaliou que o camisa 10 do Santos não fez por merecer uma convocação recente para a seleção brasileira.



“Mérito (o Neymar) não tem (para ser convocado). Isso é fato. Convocação de futebol: você olha para dentro de campo, você convoca vendo o cara jogar. O cara não joga. Ponto”, afirmou. Apesar da crítica, Casagrande ponderou que o jogador ainda pode aparecer na lista final do técnico Carlo Ancelotti.

“Mas eu não acho que ele está fora da Copa. Acho difícil, mas não acho que esteja fora. Acho que há grandes possibilidades de ele estar na lista dos 26, mesmo com essa regrinha que o Santos inventou agora de que não pode ter três jogos seguidos”, acrescentou.

O comentarista também ironizou ao citar a recente participação de Neymar em sessões de pôquer online. “Se é tão importante a performance no pôquer, espera ter uma Copa do Mundo de pôquer, uma seleção brasileira de pôquer, e aí o cara é convocado pela performance”, disse, em tom crítico.



Casagrande, por fim, levantou dúvidas sobre como o camisa 10 reagiria caso perdesse o status de protagonista. Para o ex-jogador, a grande questão é saber se o atacante aceitaria a reserva sem criar problemas internos.

“Você acha que, se o Neymar não estiver no time titular, ele vai topar? Ele vai ficar de boa, não vai fazer bico? Não vai ter entrevista ruim, não vai ter falação no grupo?", questionou.