Dois torcedores do Benfica que imitaram macaco foram identificados - Reprodução de vídeo

Dois torcedores do Benfica que imitaram macaco foram identificadosReprodução de vídeo

Publicado 25/03/2026 16:05

O Benfica foi condenado pela Uefa a fechar parte de setores de seu estádio por causa dos episódios de comportamento racista e discriminatório de torcedores contra Vini Jr. Entretanto, a punição não terá efeito imediato e pode até mesmo não acontecer.



A decisão da entidade europeia determina o fechamento de 500 lugares no Estádio da Luz, especificamente nos setores 10 e 11. Só que a interdição foi aplicada em caráter suspensivo.



Ou seja, a punição só será executada caso o Benfica volte a ter casos semelhantes de racismo em seu estádio no período de um ano. Na prática, o clube português não sofre prejuízo pelos ataques racistas a Vini Jr flagrados em vídeo.



Racismo contra Vini Jr



Na partida de ida da segunda fase da Liga dos Campeões, realizada em 17 de fevereiro, o atacante brasileiro foi alvo de ataques de ao menos cinco torcedores, que imitaram macaco e o xingaram. As imagens repercutiram nas redes sociais e fizeram o Benfica agir.



brir um processo para expulsá-los quadro de sócios. Em função dessa ação a Uefa aliviou na punição.

O clube divulgou que identificou os cinco torcedores e os suspendeu do programa de ingressos , além de a. Em função dessa ação a

Na mesma partida, Vini Jr acusou o argentino Prestianni de chamá-lo de macaco (mono, em espanhol). O jogador do Benfica foi suspenso preventivamente do jogo de volta entre as equipes e também responde por racismo na Uefa.







