Romário opinou sobre Neymar - Divulgação

Romário opinou sobre NeymarDivulgação

Publicado 25/03/2026 14:42

Rio - Ídolo do futebol mundial e herói do Tetra da seleção brasileira, Romário, de 60 anos, acredita que na melhor das condições, Neymar deveria formar ao lado de Raphinha e de Vini Jr, o trio principal da Seleção na Copa do Mundo de 2026.

"(O ataque ideal) É Raphinha, Vini e Neymar..Esses três (deveriam chamar o protagonismo). Começando pelo Neymar, e depois Raphinha e Vini", disse em entrevista à "ESPN".

Romário deixou de fora o atacante Estêvão, de 18 anos, do Chelsea, que se lesionou recentemente, e que vinha em grande fase. Além disso, João Pedro, que também defende o Blues, e vive um excelente momento, também ficaria de lado.

Neymar, de 34 anos, não vem sendo convocado para defender a seleção brasileira. Ancelotti não descarta sua presença na Copa, mas já deixou claro que o camisa 10 precisa apresentar uma forma física melhor.