Giannis Antetokounmpo é o principal nome do Milwaukee Bucks na NBA - AFP

Giannis Antetokounmpo é o principal nome do Milwaukee Bucks na NBAAFP

Publicado 25/03/2026 15:00 | Atualizado 25/03/2026 15:04

Rio - Uma das grandes estrelas da NBA na atualidade, o ala Giannis Antetokoumpo declarou torcida pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026. Apaixonado pelo futebol e cultura brasileira, o astro grego publicou nas redes sociais uma mensagem de apoio à Seleção na véspera do amistoso contra a França.

"Vamos até o fim", publicou o jogador.

Em 2025, Giannis Antetokoumpo fez uma visita ao Brasil e passou pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O astro visitou pontos turísticos como o Cristo Redentor e a praia de Copacabana, além de inaugurar uma quadra com o seu nome. Ele também fez uma visita no barracão da Viradouro, campeã do Carnaval.

Por fim, o astro grego também acompanhou a vitória do Brasil sobre o Paraguai por 1 a 0, em São Paulo. Na ocasião, o jogo marcou a estreia de Carlo Ancelotti no país e também confirmou a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Campeão da NBA em 2021, Giannis Antetokounmpo já foi eleito duas vezes o melhor jogador da liga norte-americana de basquete, além de uma vez o melhor jogador das finais. O ala grego também soma um título da Copa da NBA, melhor jogador defensivo da temporada e foi selecionado dez vezes para o All-Star.