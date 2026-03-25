Giannis Antetokounmpo é o principal nome do Milwaukee Bucks na NBAAFP
Astro da NBA declara torcida pelo Brasil na Copa do Mundo: 'Vamos até o fim'
Giannis Antetokounmpo é fã do futebol brasileiro e fez visita ao país em 2025
Astro da NBA declara torcida pelo Brasil na Copa do Mundo: 'Vamos até o fim'
Giannis Antetokounmpo é fã do futebol brasileiro e fez visita ao país em 2025
Técnico português está no radar do Botafogo, afirma jornal europeu
Hugo Oliveira, do Famalicão, no entanto, teria recusado contato do Glorioso
Romário cita Neymar e escala ‘trio ideal’ da seleção brasileira na Copa
Baixinho foi herói do Tetra em 1994
Ex-atacante do Vasco é peça importante em bom momento de equipe que disputou Mundial de Clubes
Arthur Sales ganha protagonismo e se torna destaque no ataque do Mamelodi Sundowns
Conca acredita que Lucho Acosta e Rossi merecem convocação na Argentina
Ex-jogador argentino também aponta quem acha que será o sucessor de Lionel Messi
Novamente sem Marta, Arthur Elias anuncia convocação da seleção feminina
Time disputará a Fifa Series, competição que promove amistosos entre quatro equipes diferentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.