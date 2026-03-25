Arthur Sales em ação pelo Mamelodi Sundowns - Divulgação / Mamelodi Sundowns

Arthur Sales em ação pelo Mamelodi SundownsDivulgação / Mamelodi Sundowns

Publicado 25/03/2026 14:32 | Atualizado 25/03/2026 14:36

Rio - O Mamelodi Sundowns garantiu vaga na semifinal da CAF Champions League após uma classificação dramática neste domingo (22). A equipe sul-africana superou o Stade Malien de Bamako por 3 a 2 no agregado, em um confronto marcado pelo equilíbrio e pela intensidade, decidido no detalhe. O resultado reforça o bom momento do clube, que segue firme na busca pelo título continental.



Um dos destaques da campanha é o atacante Arthur Sales, ex-Vasco da Gama, que vem ganhando protagonismo na competição. “Estamos vivendo um momento muito especial, fruto de muito trabalho e dedicação de todo o grupo. Sabíamos que seria um confronto difícil, e mostramos força para buscar essa classificação. Estou confiante e acredito que teremos um grande jogo na semifinal”, destacou o jogador.



Na atual edição da Champions League da África, Arthur soma oito jogos, sendo cinco como titular, com dois gols e duas assistências, além de 456 minutos em campo, tendo média de 57 por partida. O atacante também já apareceu uma vez na Equipe da Semana e acumula quatro grandes chances criadas.

Agora, o Mamelodi Sundowns se prepara para enfrentar o Espérance de Tunis na semifinal, em mais um duelo de alto nível na competição continental.