Na base, Cristiano Ronaldo Júnior já vestiu a mesma camisa 7 de Portugal utilizada pelo paiReprodução de Instagram

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Cristiano Ronaldo Júnior deu mais um passo em sua formação no futebol europeu. Aos 15 anos, o atacante participou de treinamentos com a equipe sub-16 do Real Madrid e pode integrar as categorias de base do clube em breve.
O jovem esteve presente na atividade com o time merengue na última terça-feira (25). A movimentação faz parte de um processo de avaliação para uma possível permanência no clube espanhol, segundo o site 'The Athletic'.
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Cristiano Ronaldo Júnior segue trajetória do pai

O jovem jogador atua como atacante. Atualmente pertence às categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mesma equipe defendida por Cristiano Ronaldo.
Antes da experiência no futebol saudita, passou pelas academias de Manchester United e Juventus. Ele também já foi convocado para seleções de base de Portugal, com participações nas categorias sub-15 e sub-17.
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Relação de idolatria com o Real Madrid

Já o pai, Cristiano Ronaldo construiu uma das maiores histórias da história do Real Madrid. O atacante é o maior artilheiro do clube, com 450 gols em 438 partidas durante nove temporadas.
Entre os principais títulos estão: quatro de Liga dos Campeões, dois de Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.