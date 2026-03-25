Na base, Cristiano Ronaldo Júnior já vestiu a mesma camisa 7 de Portugal utilizada pelo pai - Reprodução de Instagram

Na base, Cristiano Ronaldo Júnior já vestiu a mesma camisa 7 de Portugal utilizada pelo paiReprodução de Instagram

Publicado 25/03/2026 13:15

Cristiano Ronaldo Júnior deu mais um passo em sua formação no futebol europeu. Aos 15 anos, o atacante participou de treinamentos com a equipe sub-16 do Real Madrid e pode integrar as categorias de base do clube em breve.



O jovem esteve presente na atividade com o time merengue na última terça-feira (25). A movimentação faz parte de um processo de avaliação para uma possível permanência no clube espanhol, segundo o site 'The Athletic'.



Cristiano Ronaldo Júnior segue trajetória do pai



O jovem jogador atua como atacante. Atualmente pertence às categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mesma equipe defendida por Cristiano Ronaldo.



Antes da experiência no futebol saudita, passou pelas academias de Manchester United e Juventus. Ele também já foi convocado para seleções de base de Portugal, com participações nas categorias sub-15 e sub-17.



Relação de idolatria com o Real Madrid



Já o pai, Cristiano Ronaldo construiu uma das maiores histórias da história do Real Madrid. O atacante é o maior artilheiro do clube, com 450 gols em 438 partidas durante nove temporadas.



Entre os principais títulos estão: quatro de Liga dos Campeões, dois de Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.





