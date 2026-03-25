Na base, Cristiano Ronaldo Júnior já vestiu a mesma camisa 7 de Portugal utilizada pelo paiReprodução de Instagram
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