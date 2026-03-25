Rivaldo, ao centro, em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Rivaldo, ao centro, em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/03/2026 15:58

Estados Unidos - De olho na Copa do Mundo, o pentacampeão Rivaldo mostrou confiança na seleção brasileira e elogiou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista à 'CBF TV', o ex-jogador também abordou a importância dos amistosos com a França, na quinta-feira (26), e com a Croácia, na terça-feira (31).

"Estou bem confiante, bem confiante pelo trabalho do treinador, que está fazendo um bom trabalho. São dois jogos amistosos, mas já estão próximos do Mundial. Nada melhor do que fazer duas boas apresentações, para dar confiança aos torcedores, aos próprios jogadores e à comissão técnica. Acredito que serão dois bons jogos", disse Rivaldo.

Ele marcou presença no treino da seleção brasileira de terça-feira (24), em Orlando. Rivaldo valorizou a aproximação entre campeões do mundo e a geração atual da seleção brasileira.

"É sempre importante. Fico feliz pelo presidente trazer jogadores campeões do mundo. É importante que os jogadores agora possam estar junto com os jogadores campeões do mundo. Isso motiva mais ainda, estamos próximos do Mundial. Então, é sempre bom trazer pensamento positivo, conversar com os jogadores que vão disputar essa Copa do Mundo. É muito legal estar aqui, conversar com os jogadores e entrar nesse clima de Copa do Mundo", contou.