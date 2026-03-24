Mbappé sentiu o joelho esquerdo em dezembro do ano passado e está se recuperando gradualmente - Franck Fife/AFP

Mbappé sentiu o joelho esquerdo em dezembro do ano passado e está se recuperando gradualmenteFranck Fife/AFP

Publicado 24/03/2026 14:00

Rio - O craque da seleção francesa, Kylian Mbappé, confirmou em um evento em Paris que está totalmente recuperado da sua lesão no joelho, ocorrida no final de dezembro do ano passado. O atacante ainda reclamou que "coisas falsas foram ditas" sobre seu estado físico e deve estar disponível para enfrentar o Brasil na próxima quinta-feira (26).

A principal declaração de Mbappé no evento, um alívio para os torcedores da França e do Real Madrid, foi a atualização sobre sua recuperação: "Meu joelho está bem. Está melhorando. Está indo muito bem. Eu sei que houve muita especulação sobre isso e algumas coisas falsas foram ditas. É a vida de um atleta de elite, e estamos acostumados com pessoas dizendo coisas sem verificar ou ter qualquer fundamento", afirmou.



Além disso, o craque explicou como vinha sendo este processo, que sofreu uma reviravolta quando o atacante foi a Paris, para ouvir uma segunda opinião sobre a lesão: "Me recuperei completamente. Tive a oportunidade, em Paris, de receber um bom diagnóstico. Juntos, conseguimos elaborar um plano para que eu volte ao meu melhor nível com o Real Madrid e também para a Copa do Mundo", relatou o atacante.

Ao jornal "As", da Espanha, na zona mista do evento, Mbappé respondeu aos questionamentos que vem recebendo por não atuar pelo Real Madrid, para se preservar: "Quero jogar todos os jogos com o Real Madrid. Não vou mudar a maneira de me preparar. Me preparei para os dois últimos Mundiais jogando, fazendo gols e lutando pelo meu clube. Este ano vou fazer igual, para chegar bem", disse o francês.



Sobre a desconfiança, gerada por suas ausências recentes no Real, o craque ainda disse ao As: "O clube e eu gerimos isso da melhor maneira possível. Estamos em comunicação constante. Não há debate", disse, afastando as especulações de que teria ignorado o diagnóstico do clube merengue ao se consultar com um especialista em Paris.

Indisponível desde o dia 21 de fevereiro, em Real Madrid x Osasuna, Mbappé voltou a estar à disposição de seu clube contra o Manchester City, na partida de volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões. Agora, está convocado para os amistosos desta Data FIFA — contra Brasil e Colômbia, nos dias 26 e 29, respectivamente — e deve ser utilizado pelo técnico Didier Deschamps.

Brasil e França se enfrentam na próxima quinta-feira (26), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A bola rola às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Se escalado, esta será a primeira vez que Mbappé enfrenta a Seleção Brasileira na carreira.