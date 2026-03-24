Gabriel Bortoleto é a esperança do Brasil na Fórmula 1Reprodução / Instagram
Equipe de Bortoleto projeta corrida sem quebras no GP do Japão
Audi sofreu com abandonos na China
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Zagueiro foi poupado novamente por causa de desgaste na coxa direita
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Tenista brasileira realiza ajuste no calendário
Atacante do Fluminense, Castillo também marcou na estreia como titular pelo Lanús
Jogador, de 27 anos, foi decisivo em vitória sobre o Atlético-MG
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