Gabriel Bortoleto é a esperança do Brasil na Fórmula 1 - Reprodução / Instagram

Gabriel Bortoleto é a esperança do Brasil na Fórmula 1Reprodução / Instagram

Publicado 24/03/2026 22:00

Rio - Após sofrer com abandonos e ainda perder o chefe Jonathan Wheatley, a Audi projeta uma corrida sem quebras no GP do Japão. O italiano Mattia Binotto, que passou a acumular a gestão da equipe na pista com a organização do projeto da montadora alemã na Fórmula 1, afirmou que o objetivo é evoluir e reduzir os erros.

"À medida que nos aproximamos da terceira etapa da temporada em Suzuka, o foco está cada vez mais na execução impecável. Todos, tanto nós quanto nossos rivais, estamos nos adaptando aos novos carros, então as margens de erro estão cada vez menores. Vimos sinais encorajadores em termos de ritmo nas duas primeiras corridas, mas entendemos que ainda há áreas em que podemos melhorar", disse.

Na temporada de estreia na Fórmula 1, a Audi pontuou com o nono lugar de Gabriel Bortoleto na Austrália. Porém, Nico Hulkenberg sequer largou devido a um problema técnico. Já no GP da China, foi a vez do piloto brasileiro sofrer com uma falha mecânica e sequer largar, enquanto o alemão teve um desempenho discreto com o 11º lugar.

Nas primeiras corridas da temporada, a Audi sofreu com defeitos e vazamentos no sistema hidráulico, de acordo com o site alemão "Auto Motor und Sport". Apesar dos problemas e a incerteza com a saída do chefe Jonathan Weathley, Gabriel Bortoleto mostrou otimismo e celebrou a oportunidade de retornar para uma das suas pistas favoritas.

"Estou muito ansioso para voltar a Suzuka: é um dos meus circuitos favoritos de todos os tempos e adorei pilotar aqui pela primeira vez no ano passado. Obviamente, perder a corrida em Xangai foi decepcionante, mas sei que a equipe trabalhou duro para evitar que isso se repita. Aproveitamos o tempo na fábrica para continuar trabalhando e tentar extrair um pouco mais do carro para este fim de semana", afirmou.