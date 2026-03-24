Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/03/2026 21:30 | Atualizado 24/03/2026 21:45

Rio - A seleção brasileira realizou nesta terça-feira (24) a segunda atividade em Orlando, nos Estados Unidos, visando os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, no país-sede da Copa do Mundo de 2026. No segundo dia de treinamentos, o zagueiro Marquinhos voltou a ser poupado por controle de carga.

O capitão da Seleção ainda se recupera de um desgaste na parte posterior da coxa direita e fez trabalhos na academia, de acordo com o "ge". Além de Marquinhos, outros dois jogadores não treinaram: o lateral-esquerdo Douglas Santos e o atacante Luiz Henrique, ambos do Zenit, que adiaram a chegada nos Estados Unidos por causa de ataques de drones ucranianos na Rússia.

Por outro lado, o atacante Rayan, que fez controle de carga nesta última segunda, treinou normalmente. Já os demais jogadores também realizaram atividades no campo. Entre eles, oito jogadores que chegaram nesta terça-feira: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Danilo, o lateral-direito Wesley, o lateral-esquerdo Kaiki Bruno e os atacantes Vini Jr, Raphinha, Endrick, Martinelli.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.