Raphinha e Vini Jr se apresentam na SeleçãoReprodução
Vini Jr, Raphinha e outros jogadores se apresentam, e Seleção fica quase completa
Carlo Ancelotti já tem quase todos os jogadores à disposição
Brasileiro pressiona UFC por disputa de cinturão e provoca Volkanovski
Jean Silva cobrou luta contra o campeão dos penas, Alexander Volkanovski, e afirmou: "Não tem mais para onde correr"
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Destaque com Renato Gaúcho, Cuiabano pode levar Vasco a fazer esforço orçamentário por compra
Opção de compra de jovem é no valor de R$ 61 milhões
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Alvinegro visita o Furacão no próximo domingo (29), em jogo atrasado da 5ª rodada
Neymar e Gabigol participam de atividade no CT do Santos, um dia antes de reapresentação
Jogadores devem estar à disposição de Cuca para duelo contra o Remo
Mais um jogador que atua no Brasileirão é convocado para a seleção argentina
Ele substitui Gonzalo Montiel, do River Plate
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