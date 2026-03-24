Raphinha e Vini Jr se apresentam na Seleção - Reprodução

Raphinha e Vini Jr se apresentam na SeleçãoReprodução

Publicado 24/03/2026 19:00

Rio - A seleção brasileira já está quase completa nos Estados Unidos. Mais oito jogadores se apresentaram nesta terça-feira (24), em Orlando, para dar sequência a preparação para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente. Entre eles, nomes como Vini Jr, Raphinha e Endrick chegaram em solo americano e tiveram o primeiro contato com o grupo.

Todos os jogadores que se apresentaram nesta terça jogaram no último domingo (22) e, por isso, tiveram folga na segunda (23), antes de embarcar para os Estados Unidos. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Danilo e o lateral-esquerdo Kaiki Bruno viajaram direto do Brasil, enquanto o lateral-direito Wesley e os atacantes Vini Jr, Raphinha, Endrick e Martinelli viajaram da Europa.

Com a chegada dos oito jogadores, o técnico Carlo Ancelotti já tem 23 dos 25 convocados à disposição. Os únicos que não chegaram são o lateral-esquerdo Douglas Santos e o atacante Luiz Henrique, ambos do Zenit, da Rússia. A dupla adiou a chegada por causa de um ataque de drones da Ucrânia no país. A expectativa é pela apresentação ainda nesta terça-feira.

Inicialmente, Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores, mas sofreu três baixas. O goleiro Alisson e o lateral-esquerdo Alex Sandro foram substituídos por Hugo Souza, do Corinthians, e Kaiki Bruno, do Cruzeiro. Já o zagueiro Gabriel Magalhães, que foi cortado no último domingo (22) após apresentar problema físico na final da Copa da Liga Inglesa, não será substituído.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.