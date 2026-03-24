Rayan em entrevista coletiva - Reprodução/CBF TV

Rayan em entrevista coletivaReprodução/CBF TV

Publicado 24/03/2026 17:45

Estados Unidos - Convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez, Rayan revelou na entrevista coletiva desta terça-feira (24) que o maior sonho de sua vida é jogar e ganhar a Copa do Mundo. O atacante ex- Vasco ainda destacou características do seu jogo que podem encantar o técnico Carlo Ancelotti.

"Eu sou um jogador de mobilidade, independente da função. O meu jogo também tem o forte cabeceio, o chute de fora da área. Espero que aqui seja assim também. Tem muita concorrência na posição de atacante, mas espero que vá dar tudo certo", disse Rayan, que atualmente defende o Bournemouth.

Sobre as dúvidas em relação ao seu posicionamento e um possível diálogo com o treinador Carlo Ancelotti, Rayan revelou: "Não, não, a gente ainda não teve uma conversa. Eu tenho trabalhado de centroavante, na ponta esquerda, na ponta direita... Independente de onde me colocar, eu vou estar disposto", reforçou.

Em seguida, questionado por não ter treinado com bola na última segunda-feira (23), o atacante espantou os temores de uma possível lesão: "Foi apenas um trabalho da preparação física. Eu estou bem, estou tranquilo", explicou Rayan, que completou: "A gente trabalha firme. Se for de acontecer, vai acontecer, mas a gente não pensa nessas coisas".

Veja mais declarações de Rayan

Reação à convocação

"É um sonho de criança estar aqui na Seleção Brasileira. Quando eu recebi a notícia, estava ouvindo no YouTube. Eu, minha esposa, meu empresário que estava lá também. Estava muito ansioso para chegar aqui na Seleção Brasileira e trabalhar com o Mister Ancelotti, trabalhar com os jogadores que eu vi só pela televisão. Estou muito feliz".

Relação com os torcedores vascaínos

"Eu tenho um carinho muito grande com a torcida do Vasco, e eles têm por mim também. Desde que eu cheguei, o Bournemouth ganhou mais de 30 mil seguidores e a maioria era vascaína. Muito carinho pelo clube, também, que me formou, que me colocou para o mundo. Eu sou muito grato por isso".

Importância de Fernando Diniz

"Ele, para mim, foi um paizão. Desde o primeiro dia, ele me ajudou, conversou comigo nos treinamentos. E ele sempre falava para mim que esse momento que eu estou vivendo ia acontecer. Quando saiu meu nome na lista, ele foi a primeira pessoa a me mandar mensagem, me ligou. Sou muito grato a ele. Ele é muito importante na minha vida".

Reencontro com Endrick

"Primeira coisa (que lembramos) quando a gente se viu aqui, foi aquela final do Sub-17, quando o Palmeiras esteve em São Januário. A gente trabalhou junto na seleção também, no Sub-15. Eu e ele temos uma amizade muito forte. Espero que vá dar tudo certo aqui na seleção também".

Confira a agenda da Seleção Brasileira

Rayan é um dos nomes à disposição de Carlo Ancelotti para formar o ataque que enfrentará França e Croácia nesta Data FIFA. O Brasil enfrenta os franceses nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Gilette Stadium, em Massachusetts. Depois, encara os croatas na terça-feira (31), às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, na Flórida.