Vini Jr vive grande fase no Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr vive grande fase no Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 24/03/2026 15:41 | Atualizado 24/03/2026 15:42

Rio - Em grande fase novamente no Real Madrid, Vini Jr, de 25 anos, tem tido conversas intensificadas por uma renovação contratual. O Real Madrid tem Florentino Pérez como trunfo e deseja avançar rapidamente no acordo. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O brasileiro tem contrato com o clube espanhol até junho de 2027. O presidente do Real Madrid tem pressionado e insistido pessoalmente para um acordo, que ainda não aconteceu em relação ao brasileiro.

De acordo com a imprensa espanhola, na temporada passada, o Real Madrid e Vini Jr conversaram mas não chegaram a um acordo porque o brasileiro deseja receber um salário na casa dos valores que Kylian Mbappé, que chegou ao clube em junho de 2024 ganha. Na época, o atacante, de 25 anos, não vivia um bom momento.

Na atual temporada, Vini Jr entrou em campo em 43 jogos, anotou 17 gols e deu nove assistências. Nas últimas 12 partidas, o brasileiro balançou as redes em 13 oportunidades nas últimas 15 partidas.