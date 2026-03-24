Vini Jr vive grande fase no Real MadridDivulgação / Real Madrid
Com Florentino Pérez como trunfo, Real Madrid intensifica conversas por renovação de Vini Jr
Atacante, de 25 anos, vive grande fase
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