Memphis não estará disponível para as partidas contra Noruega (27) e Equador (31) - Kirill Kudryavtsev/AFP

Memphis não estará disponível para as partidas contra Noruega (27) e Equador (31)Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 24/03/2026 15:29

Rio - Substituído ainda no primeiro tempo do empate entre Corinthians e Flamengo em 1 a 1, no domingo (22) , por causa de lesão, Memphis Depay foi cortado da seleção holandesa para esta Data Fifa. Em nota divulgada na segunda-feira (23), o clube paulista informou que ele teve um estiramento do músculo anterior da coxa direita.

Nesta terça-feira (24), a Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) confirmou em comunicado que Memphis está fora da lista para os amistosos preparatórios para a Copa e que o treinador Ronald Koeman não chamaria ninguém para o lugar dele. Portanto, seguiria com 25 atletas para enfrentar Noruega e Equador, nos dias 27 e 31 respectivamente.

Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (23), Koeman havia lamentado a lesão do camisa 10 corintiano: "Eu já estava dormindo (durante Corinthians x Flamengo). Acordei e vi as mensagens falando que Memphis tinha se machucado. Não parece estar bem", afirmou Koeman, que completou: "Eu não chamarei substituto. Nem saberia quem chamar".

Na mesma entrevista, o treinador holandês ainda foi perguntado se era com ele que Memphis estava trocando mensagens, quando foi visto com seu telefone celular no banco de reservas , após ser substituído: "Não estava mandando mensagens para o Memphis, era a equipe médica", explicou Koeman.

Veja o comunicado:

"Memphis Depay não se apresentará à concentração da seleção holandesa. O atacante brasileiro do Corinthians sofreu uma lesão no último domingo, durante a partida do seu clube contra o Flamengo, e está indisponível para os amistosos da Holanda contra a Noruega (Amsterdã, sexta-feira, 27 de março) e o Equador (Eindhoven, terça-feira, 31 de março).O técnico da seleção, Ronald Koeman, não convocou nenhum substituto, então o elenco agora é composto por 25 jogadores".

Lesão de Memphis

A lesão do craque aconteceu justamente na virada de bola que gerou o gol de Yuri Alberto, aos 19 minutos do primeiro tempo, para empatar a partida em 1 a 1. Assim que sentiu a contusão, Memphis levou a mão à coxa direita e pediu substituição.

Após o empate contra o Rubro-Negro, outro que lamentou a contusão do holandês na coletiva foi o treinador corintiano Dorival Junior: "É uma pena o que aconteceu, ele sentiu um incômodo. Segundo ele, a sensação é de que o músculo embolou. A partir daí, ele não teve mais condições. Foi na bola que ele inverteu para o Bidu, de onde saiu o gol", explicou.