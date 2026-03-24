Bia Haddad não vive uma boa temporada em 2026Getty Images
Bia Haddad desiste de disputar WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos
Tenista brasileira realiza ajuste no calendário
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Atacante do Fluminense, Castillo também marcou na estreia como titular pelo Lanús
Jogador, de 27 anos, foi decisivo em vitória sobre o Atlético-MG
Renato Gaúcho pode atingir melhor início de um técnico pelo Vasco na era SAF
Técnico já igualou campanhas de Maurício Barbieri e Fábio Carille em quatro jogos
Ex-affair de CR7 desafia musa do São Paulo: 'Aposta picante'
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Brasileiro pressiona UFC por disputa de cinturão e provoca Volkanovski
Jean Silva cobrou luta contra o campeão dos penas, Alexander Volkanovski, e afirmou: "Não tem mais para onde correr"
Vini Jr, Raphinha e outros jogadores se apresentam, e Seleção fica quase completa
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