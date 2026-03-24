Bia Haddad não vive uma boa temporada em 2026 - Getty Images

Bia Haddad não vive uma boa temporada em 2026Getty Images

Publicado 24/03/2026 20:25

Rio - Em má fase na temporada, Bia Haddad desistiu de disputar o WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista brasileira realizou um ajuste no calendário e cancelou a participação na competição, que estava prevista para começar na próxima semana.

Bia Haddad está se reorganizando e optou por começar o giro nas quadras de saibro na Europa. Com isso, a melhor tenista brasileira no simples volta às quadras apenas entre os dias 8 e 11 de abril, quando defenderá a seleção brasileira na Billie Jean King Cup.

Após defender o Brasil, Bia Haddad segue para Portugal, onde deve disputar o WTA 125 de Oeiras. A expectativa é que ela seja uma das cabeças de chave do torneio. Durante a temporada do saibro, a tenista busca recuperar a confiança e retomar o caminho das vitórias.

Em 2026, Bia Haddad soma nove derrotas em dez jogos. A tenista, de 29 anos, chegou a figurar no top 10 no ano passado, mas atualmente ocupa a 69ª colocação do ranking mundial. Em meio a crise, desfez a parceria com o treinador e ainda tenta se encontrar dentro de quadra.