Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

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Rio - Torcedora do O'Higgins, Daniella Chavez fez um desafio em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter. A chilena convocou alguma musa do São Paulo, clube que estará no mesmo grupo do seu time chileno na Sul-Americana, para uma aposta envolvendo as duas equipes na competição.
"Tem alguma fã do Millonarios disponível para uma aposta picante? Sou de O'Higgins, ou talvez uma garota de São Paulo... me avisem!", disse.
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Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez teve affair com Cristiano Ronaldo - Reprodução / X
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Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez em ensaio com lingerie - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez em ensaio com lingerie - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez fez promessa por vitória chilena - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez fez promessa por vitória do Chile - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez fez promessa por vitória do Chile - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chávez - Reprodução / Twitter
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
Daniella Chavez - Reprodução / Instagram
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Topless de Daniella Chavez - Reprodução / Twitter
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Daniella Chávez - Reprodução / Instagram
Daniella Chávez - Reprodução / Instagram
Daniella Chávez - Reprodução / Instagram
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Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.
Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.