Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 24/03/2026 18:20

São Paulo - Os atacante Neymar e Gabigol participaram de treinamentos no CT do Santos, nesta terça-feira (24), um dia antes do retorno das atividades no clube da Vila Belmiro. Os dois participaram de atividades físicas para melhorar suas condições e devem estar à disposição de Cuca para duelo contra o Remo.

O camisa 10 tem o último período de folga no calendário do Santos antes da Copa do Mundo. Neymar trabalhou a parte física e iniciou os preparativos neste período de paralisação por conta da data Fifa.

Gabigol, de 29 anos, também participou de atividades no local. O camisa 9 passou por um procedimento no púbis no fim de semana, e deve ter condições de enfrentar o Remo no próximo dia 2, pelo Brasileiro.

Tanto Neymar, quanto o ídolo do Flamengo, não enfrentaram o Cruzeiro, no último domingo (22). O camisa 10 esteve fora por "controle de carga" e Gabi por situações contratuais, já que pertence ao clube mineiro.