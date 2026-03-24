Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC
Neymar e Gabigol participam de atividade no CT do Santos, um dia antes de reapresentação
Jogadores devem estar à disposição de Cuca para duelo contra o Remo
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Mais um jogador que atua no Brasileirão é convocado para a seleção argentina
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