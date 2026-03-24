Salah em campo pelo Liverpool - Divulgação / Liverpool

Salah em campo pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 24/03/2026 16:10

Inglaterra - O atacante Mohamed Salah, de 33 anos, irá encerrar a passagem no Liverpool em junho. Os Reds anunciaram pelas redes sociais que o egípcio está vivendo seus últimos meses de clube. Ele tinha contrato até junho de 2027.

"Mohamed Salah encerrará sua brilhante carreira no Liverpool Football Club ao final da temporada 2025-26. O momento de celebrar plenamente seu legado e suas conquistas virá mais tarde neste ano, quando ele se despedir de Anfield", divulgou o Liverpool em seu perfil no "X", o antigo Twitter.

Salah vive uma das temporadas mais complicadas no Liverpool. Ele entrou em campo em 34 partidas, anotou dez jogos e deu nove assistências. O egípcio teve problemas de relacionado com o treinador Arne Slot.

Revelado pelo Al-Mokawloon, do Egito, o atacante passou pelo Basel, pelo Chelsea, pela Roma, pela Fiorentina, antes de chegar ao Liverpool em 2017. Ele conquistou nove títulos, entre eles uma Liga dos Campeões e um Campeonato Inglês.