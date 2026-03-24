Danilo retorna para a seleção brasileira após quase quatro anosJoilson Marconne/CBF

Estados Unidos - Danilo voltou à seleção brasileira mais experiente. É a análise que o volante de 24 anos fez em entrevista à 'CBF TV', divulgada nesta terça-feira (24). Convocado em 2022, quando ainda defendia o Palmeiras, ele ressaltou que agora está mais "cascudo" e "experiente". O jogador também valorizou a fase no Botafogo
"No Palmeiras, eu era mais novo e estava começando a criar um nome no futebol brasileiro e uma história linda no Palmeiras. Agora estou mais cascudo, mais experiente. Fui para fora (do Brasil), joguei no Nottingham Forest, da Premier League, e voltei para o Botafogo. Vivo uma grande fase no Glorioso. Acho que estou mais preparado nesta (convocação) do que quando vim pelo Palmeiras", disse Danilo.
O volante é o grande destaque do Botafogo na temporada até aqui e também vive fase goleadora. Danilo já soma cinco gols no Brasileirão e é o vice-artilheiro do campeonato - está atrás apenas do atacante do Grêmio Carlos Vinícius, que tem seis.
"Está sendo diferente. Nunca imaginei que iria brigar pela artilharia do Brasileiro e estou muito feliz que estou podendo fazer os gols e ajudar a equipe do Botafogo também", celebrou.
Danilo conversa com Davide AncelottiRafael Ribeiro/CBF
Danilo reencontrou Davide, filho de Carlo Ancelotti e auxiliar técnico da seleção brasileira. O italiano treinou o Botafogo durante o segundo semestre de 2025, mas não seguiu para a temporada de 2026. 
“Fico feliz de ter trabalhado primeiro com o filho e sei que vou aprender ainda mais com o pai. Pelos jogos da Seleção que assisti, eles têm o mesmo perfil. Estive alguns meses com o Davide Ancelotti e aprendi bastante. Estou muito feliz em poder trabalhar com os dois”, afirmou Danilo.
