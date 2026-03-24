Ibañez foi convocado para a Data Fifa de março - Rafael Ribeiro/CBF

Ibañez foi convocado para a Data Fifa de marçoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/03/2026 11:24

Estados Unidos - O zagueiro Roger Ibañez admitiu que achou que ficaria distante da Amarelinha ao se transferir para o futebol da Arábia Saudita. Em entrevista à 'CBF TV', ele comemorou o retorno à Seleção e deu destaque para o trabalho e a entrega dentro de campo.

"A gente sempre sonha e trabalha para poder estar aqui, representando a seleção brasileira. E foi o que eu mais pensei quando fui para a Arábia, achei que ia me distanciar um pouco disso, mas acredito que trabalhando forte, com a máxima vontade dentro de campo, o retorno vem e, graças a Deus, estou de volta à Seleção. Estou feliz demais por isso. É muito bom estar aqui", celebrou o defensor.

Ibañez não era chamado desde agosto de 2023 , quando o então técnico Fernando Diniz o convocou para os jogos das Eliminatórias contra Bolívia e Peru, que foram disputados em setembro.

No mês de agosto daquele ano, o brasileiro foi anunciado como reforço do Al-Ahli, onde está até hoje. Ele chegou ao clube saudita depois de vestir a camisa da Roma (ITA).

"O futebol na Arábia se fortaleceu muito, o nível do campeonato lá cresceu muito. Todo clube tem atacantes muito bons. Acaba que o nível se mantém muito alto. Então, a gente tem que trabalhar o mais forte possível para poder estar sempre pronto. O nível não é diferente das outras competições, continua sendo muito alto, e acho que isso ajuda muito também", afirmou Ibañez.

De volta à Seleção, o defensor tem a oportunidade de trabalhar com o técnico Carlo Ancelotti. Ibañez fez elogios ao técnico.

"É uma experiência muito incrível. É um treinador de nome mundial, uma força mundial, campeão de muitas coisas. É uma experiência maravilhosa poder trabalhar com ele, (vou) trabalhar o mais forte possível e dar o máximo para poder ajudar e completar o grupo da melhor maneira possível", destacou o zagueiro.